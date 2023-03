Um retorno às origens de mãos dadas com a criatividade é o desafio da vez. A terceira edição do evento gastronômico Goiânia Restaurant Week começa nesta quinta-feira (2) e segue até o dia 3 de março, com 23 estabelecimentos participantes que oferecem menus completos a preços especiais, que variam entre R$ 49,90 e R$ 74,90. O tema deste ano é Releituras - do Clássico à Originalidade Brasileira, que direciona as propostas de cardápio dos restaurantes.

Partindo de receitas tradicionais, novos ingredientes e formas de preparo são incorporados nas criações de releituras de pratos, valorizando a cultura gastronômica brasileira e o conceito de cada estabelecimento participante. O Pai D’Égua - Culinária do Pará faz a sua estreia no evento em 2023 e se inspirou no pato com tucupi, prato típico da culinária paraense, para criar a entrada do menu: um escondidinho de pato desfiado, levemente cozido no tucupi, coberto com creme de mandioca, queijo de búfala do Marajó e decorado com jambu.

O prato principal é um “camusquim adaptado”, como explica Rafael Maués, proprietário do local. O camusquim é uma daquelas receitas que tem a cara de ocasiões especiais e festividades no Pará, à base de macarrão, molho branco e camarões. Na versão do Pai D’Égua, o molho bechamel leva queijo de búfala do Marajó e camarões de tamanho médio são refogados no alho e óleo junto com tucupi. Depois de misturar tudo ao linguine, vai um pouco de jambu, manjericão e azeite português.

“O resultado é um toque paraense a um prato refinado. A proposta do menu é colocar elementos do nosso Estado para saborizar a comida e deixar com a cara e o gostinho do paraense”, explica. Finalizando a refeição, não poderia faltar o cupuaçu, fruta típica da região norte brasileira. A sobremesa é feita com a polpa pura do cupuaçu que é transformada em um creme, coberto com raspas de chocolate e castanha do Pará.

Brasilidade

“Partimos de pratos típicos brasileiros e os apresentamos de uma forma diferente, levando bem a sério a ideia da originalidade e da criatividade”, comenta Paulo Renato, um dos proprietários do Sax Coffee e More, outro estreante do evento gastronômico. Eles se baseiam, ainda, em pratos clássicos no mundo inteiro, mas incorporando temperos brasileiros. “Como opção de entrada, por exemplo, temos um carpaccio que leva queijos produzidos em Minas Gerais. Em outra entrada, nos inspiramos no acarajé e criamos um croquete de carne de siri com cebola roxa, que tem gostinho da Bahia”, diz.

Uma releitura da famosa galinhada vem sem arroz, mas com o milho como protagonista. O frango e a guariroba, no entanto, permaneceram. O resultado é uma pamonha assada com linguiça fresca e sobrecoxa de frango, jus de açafrão da terra, queijo e vinagrete de guariroba.