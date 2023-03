Um retorno às origens de mãos dadas com a criatividade é o desafio da vez. A terceira edição do evento gastronômico Goiânia Restaurant Week começa nesta quinta-feira (2) e segue até o dia 2 de abril, com mais de 25 estabelecimentos participantes que oferecem menus completos a preços especiais, que variam entre R$ 49,90 e R$ 74,90. O tema deste ano é Releituras - do Clássico à Originalidade Brasileira, que direciona as propostas de cardápio dos restaurantes.

Partindo de receitas tradicionais, novos ingredientes e formas de preparo são incorporados nas criações de releituras de pratos, valorizando a cultura gastronômica brasileira e o conceito de cada estabelecimento participante. O Pai D’Égua - Culinária do Pará faz a sua estreia no evento em 2023 e se inspirou no pato com tucupi, prato típico da culinária paraense, para criar a entrada do menu: um escondidinho de pato desfiado, levemente cozido no tucupi, coberto com creme de mandioca, queijo de búfala do Marajó e decorado com jambu.

O prato principal é um “camusquim adaptado”, como explica Rafael Maués, proprietário do local. O camusquim é uma daquelas receitas que tem a cara de ocasiões especiais e festividades no Pará, à base de macarrão, molho branco e camarões. Na versão do Pai D’Égua, o molho bechamel leva queijo de búfala do Marajó e camarões de tamanho médio são refogados no alho e óleo junto com tucupi. Depois de misturar tudo ao linguine, vai um pouco de jambu, manjericão e azeite português.

“O resultado é um toque paraense a um prato refinado. A proposta do menu é colocar elementos do nosso Estado para saborizar a comida e deixar com a cara e o gostinho do paraense”, explica. Finalizando a refeição, não poderia faltar o cupuaçu, fruta típica da região norte brasileira. A sobremesa é feita com a polpa pura do cupuaçu que é transformada em um creme, coberto com raspas de chocolate e castanha do Pará.

Brasilidade

“Partimos de pratos típicos brasileiros e os apresentamos de uma forma diferente, levando bem a sério a ideia da originalidade e da criatividade”, comenta Paulo Renato, um dos proprietários do Sax Coffee e More, outro estreante do evento gastronômico. Eles se baseiam, ainda, em pratos clássicos no mundo inteiro, mas incorporando temperos brasileiros. “Como opção de entrada, por exemplo, temos um carpaccio que leva queijos produzidos em Minas Gerais. Em outra entrada, nos inspiramos no acarajé e criamos um croquete de carne de siri com cebola roxa, que tem gostinho da Bahia”, diz.

Uma releitura da famosa galinhada vem sem arroz, mas com o milho como protagonista. O frango e a guariroba, no entanto, permaneceram. O resultado é uma pamonha assada com linguiça fresca e sobrecoxa de frango, jus de açafrão da terra, queijo e vinagrete de guariroba.

De família

Uma das criações do Las Nenas vem com uma pitada de memória afetiva. “Tive a ideia de fazer a releitura da milanesa, uma receita que se come muito na Argentina, de onde minha família materna toda é”, conta Carolina Borges, proprietária do local. Batizado de “Origens”, a milanesa de frango é uma das três opções de prato principal do cardápio. “Para acompanhar, minha avó fazia arroz cremoso de espinafre em casa. A nossa milanesa, então, é acompanhada de risoto de espinafre e demi glace”, diz.

Além da milanesa, há uma moqueca vegana de banana da terra e pupunha e uma releitura do clássico bife wellington, aqui numa versão de massa, como opções de prato principal. A “Massa Wellington” leva tiras de filé mignon, creme de cogumelos, farofinha de presunto de parma e grissini de parmesão. Salada do dia e croqueta de carne com geléia de pimentão podem ser escolhidos como entrada, e a experiência termina com brigadeiro de colher, verrine de alfajor ou abacaxi com raspas de limão. “Foi ótima a nossa participação no ano passado. Esse tipo de evento é uma iniciativa super válida para apresentar a gastronomia e os restaurantes da cidade para mais pessoas”, aponta.

Menu temático a preço especial

A Restaurant Week acontece pela terceira vez em Goiânia. Apesar da tradução livre ser “semana do restaurante”, este ano o evento tem duração de um mês, entre 2 de março e 2 de abril. Nesse período, os restaurantes participantes podem oferecer duas opções: o menu tradicional, por R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar, e o menu plus, por R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar.

As opções incluem entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. Os clientes podem, ainda, acrescentar mais 2 reais por menu, que serão arrecadados e doados para a Vila São José Bento Cottolengo, hospital filantrópico localizado em Trindade que visa a promoção da qualidade de vida para a pessoa com deficiência.

O evento em Goiânia é uma franquia da Brasil Restaurant Week, presente em mais de 20 cidades brasileiras há 16 anos. O festival movimenta o mercado ao criar oportunidades de acesso a boa gastronomia e aumentando a procura pelos estabelecimentos em período de baixa sazonalidade. Durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo.

