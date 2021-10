Magazine Goiânia Restaurant Week traz alta gastronomia a preços acessíveis Festival que começa nesta quinta-feira reúne mais de 20 casas com opções de menu que variam de R$ 46,90 a R$ 89,90

Uma oportunidade de conhecer restaurantes de alta gastronomia a preços acessíveis. Essa é a proposta do festival gastronômico presente em mais de 16 cidades brasileiras e que chega agora à capital. Com o tema “Histórias do Cerrado”, a 1ª edição do Goiânia Restaurant Week será realizada de 28 de outubro a 28 de novembro e terá opções de menu com preços que var...