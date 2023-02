A tão propagada “falta de vocação carnavalesca de Goiânia” parece não ser tão verdadeira como por anos foi considerada. É o que mostra a edição de retomada do Carnaval do Amigos, que reuniu cerca de 100 mil pessoas na Avenida 85, de acordo com estimativa dos organizadores, no último sábado (11).

Goiânia chegou a considerada uma espécie de “túmulo da folia” e ficava vazia nesta época do ano, perdendo público para destinos mais animados, em especial cidades do interior. Mas a capital já provou que tem muito potencial a ser explorado em eventos pré e carnavalescos, como neste fim de semana, quando pessoas de todas as idades ocuparam as avenidas para dançar e se divertir juntas.

Considerado o maior evento pré-carnavalesco de Goiás, o Carnaval dos Amigos deste ano marcou também a retomada do formato original após a pandemia da Covid-19. A concentração foi em bares e restaurantes dos setores Bueno e Marista, com percurso pelas ruas no fim da tarde.

Blocos, trios elétricos e baterias de grupos de percussão garantiram a animação que rolou em clima de amizade e camaradagem. Uma das principais atrações foi o cantor Saulo, que puxou seu trio elétrico como faz no carnaval de Salvador. Foi de longe, o mais disputado.

Teve música baiana, marchinha, samba e até rock. Uma das características mais marcantes do Carnaval dos Amigos é a diversidade de som e propostas.

Uma grande estrutura na Avenida 85, ponto de encontro dos blocos, garantiu o caráter democrático da folia. De um lado, os pagantes nos blocos e de outro, a pipoca, gente que pode curtir a festa de forma gratuita. O forte esquema montado com policiais, bombeiros, agentes de trânsito, seguranças e brigadistas garantiu a tranquilidade e o clima familiar da festa.

O Carnaval dos Amigos também estimulou a criação de outros blocos hoje independentes. No sábado, na Avenida 85, era fácil encontrar foliões de grupos fora do guarda-chuva dda festa, como os participantes do Cerrado e do Cateretê, que em outras edições faziam parte da liga, mas que atualmente promovem uma folia à parte.

A ocupação do espaço público pelos moradores e a vontade de ter a experiência de vivenciar a rua proporcionada pela festa são responsáveis diretos pelos blocos que hoje ocupam a cidade também durante o carnaval, como os blocos do Mancha, Pulsar e Carrinho de Mão Elétrico, marcados para o período do feriado em si. É como se o Carnaval dos Amigos tivesse sido um laboratório bem sucedido da folia em Goiânia.

No entanto, mesmo com a retomada e com o fato de capital ser uma cidade com potencial turístico, a impressão que se tem é que ele não é plenamente aproveitado com a falta de mais eventos carnavalescos que possam atrair turistas e movimentar a economia local. Isso fica ainda mais evidente na comparação com outras cidades brasileiras que investem fortemente no carnaval e conseguem atrair grandes multidões.

Blocos de carnaval são uma tradição no Brasil. Em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, sair às ruas nas semanas que antecedem a festa é considerado uma forma de celebração e expressão da cultura e da identidade local. A experiência no sábado mostrou que animação é o que não falta aos goianos para ocupar as ruas dancando e sambando.

Histórico

A ideia do Carnaval dos Amigos começou em uma mesa de bar no Flamingo Restaurante em 2003. A primeira edição contou com apenas um bloco, com 50 foliões na rua, todos do mesmo ciclo de amizade. Nada de estrutura. Para quem vê a festa hoje, não imagina que no início os barris de chope eram transportados por um carroceiro.

Ano a ano dobrava o número de foliões na avenida. Até 2018, edição chegou ao número de 12 blocos (o maior da história do Carnaval dos Amigos), o destino era o Parque Vaca Brava. Por conta do constante aumento de público, o Ministério Público recomendou que a festa não tenha mais como ponto final a área de preservação.