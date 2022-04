Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo, celebrado no dia 2 de abril, Goiânia recebe uma programação de eventos neste fim de semana. Na manhã do sábado (2/4), o Parque Flamboyant realizou a edição 2022 do Parque Azul, evento voltado para crianças autistas e seus familiares que busca ressaltar a importância da inclusão, acolhimento e conscientização sobre o TEA, além de apoio às famílias em vulnerabilidade social. A atividade do Instituto Parque Azul teve início às 9h30, com atendimentos psicológicos, consultorias jurídicas e interação entre crianças e voluntários.



Na noite deste sábado (2/4), os integrantes do Núcleo de Apoio e Inclusão do Autista (Naia) fazem uma participação no show da banda Liga Joe, no The Rock Steakhouse, às 22h30. "É muito importante essa apresentação acontecer no Dia Mundial do Autismo em um show de uma banda em que o público não está esperando uma apresentação de autistas”, comenta Marcelo Oliveira, coordenador do Naia. “Isso é inclusão de verdade: não é um evento só de autistas, é para toda a comunidade". No domingo (3), o núcleo de apoio promove a 9ª Caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo de Goiânia, com saída às 8 horas da manhã do Parque Vaca Brava.

O Shopping Bougainville promove uma ação em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Goiânia para a realização do cadastro da identificação do autista (CIA). A ação começou nesta sexta-feira (1) e segue no sábado (2) com dois pontos de atendimento no Espaço Experiência, no piso 2.

Também no mesmo local, uma programação de conscientização em parceria com o Projeto Caminhando Pela Infância acontece ao longo da semana. Para o sábado (2), está prevista uma manhã de brincadeiras no Bougainville, que vai das 10h às 12h. A exposição Pequenos Autores, com 39 telas pintadas por crianças autistas, foi lançada nesta sexta-feira, mas segue no centro de compras até o dia 30 de abril.

O mês de conscientização sobre o autismo é conhecido também como abril azul e, por isso, a Prefeitura irá iluminar com a cor o monumento do Viaduto Latif Sebba, no cruzamento das avenidas 85, D e Rua 87, entre os setores Marista, Oeste e Sul. A ação pretende dar visibilidade à causa, que busca conscientizar sobre o TEA.