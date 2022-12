Tudo começou como um simples blog em 2012, onde uma estudante de jornalismo compartilhava sua experiência em reformar sozinha o seu apartamento. Hoje, com 1 milhão de seguidores no Instagram, a goiana Ráisa Guerra tem feito sucesso nas redes sociais com conteúdos criativos de decoração e “faça você mesmo”. O Mania de Decoração (@maniadedecoracao) está presente em diferentes plataformas e neste ano concorre ao prêmio TikTok Awards, na categoria #AprendendoNoTikTok. O perfil também foi homenageado com o prêmio Ibest Top 20, na categoria decoração e organização.

Natural de Jaraguá, interior de Goiás, Ráisa Guerra se mudou para Curitiba para cursar jornalismo na Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 2012. Foi no apartamento de universitária que Ráisa decidiu começar um projeto novo: decorar o próprio apê. “Eu não tinha muito dinheiro pra decorar ele, então eu comecei a fazer as coisas e transformei isso em um blog. Assim, eu compartilhava as ideias”, conta ao POPULAR.

O projeto que começou com um simples hobby acabou impulsionando uma nova carreira. Em 2014, Ráisa retornou a Goiás e, enquanto trabalhava no POPULAR, ingressou no curso de design de ambiente na Universidade Federal de Goiás (UFG). Quatro anos depois, a jornalista e designer de interiores resolveu se dedicar mais ao Mania Decoração, expandindo-o para além do blog.

As postagens no Instagram e Facebook furaram a bolha de amigos e família que Ráisa estava acostumada em receber apoio, e alcançou um público desafiador para qualquer pessoa não acostumada com exposição. “Eu morria de vergonha!”, relembra a jornalista, “eu postava e queria me enfiar na terra de vergonha. Mas aí com o tempo fui tomando mais segurança no que eu fazia”.

A partir de 2020, com a pandemia e o isolamento social, quando aqueles cantinhos que passavam despercebidos na rotina começaram a incomodar quem ficava o dia todo em casa, os conteúdos de “faça você mesmo” ficaram em alta, e o Mania de Decoração teve um boom. Foi nessa época que Ráisa decidiu se dedicar inteiramente à produção de conteúdo, e desde então trabalha sozinha para atualizar o perfil nas redes sociais.

Em outubro, o Mania de Decoração alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram. O perfil também está presente no TikTok, com mais de 840 mil seguidores, e no YouTube, com 250 mil seguidores, além do site. Neste ano, a criadora de conteúdo foi homenageada com o prêmio Ibest Top 20, na categoria decoração e organização, e recebeu convite para fazer uma palestra na ABCasa Fair, feira voltada para o negócio de decoração que acontece em São Paulo.

Este ano, Ráisa Guerra participa da segunda edição do TikTok Awards, que premia criadores de conteúdo da plataforma que se destacam pelo talento, autenticidade e criatividade. Os participantes estão divididos em diferentes categorias e público pode votar nos seus preferidos pelo site do evento. O Mania de Decoração concorre ao prêmio entre os criadores de conteúdo educativo, na aba #AprendaNoTikTok. Os vencedores serão anunciados no dia 12 de dezembro.



Materiais inusitados

Boias de piscinas se transformam em cabeceiras de cama, cones de plástico em mesas laterais, formas de bolo em porta-temperos. Com criatividade e inovação, Ráisa traz ideias de diy (sigla para “faça você mesmo” em inglês) com materiais baratos e pouco usuais nas decorações, facilitando não só o acesso aos componentes necessários, como também incentivando as pessoas a porem a mão na massa. “É a questão de democratizar não só na parte financeira, mas na parte de você ser capaz de fazer você mesmo”, comenta.

Apesar de não trabalhar como decoradora particular, Ráisa Guerra lançou o quadro no Mania Decoração, chamado “Ráisa, decora meu cantinho?”. O quadro permite que seguidores do perfil mandem fotos de ambientes que querem transformar para o e-mail ola@maniadedecoracao.com, e recebam gratuitamente um projeto em 3D feito pela designer de interiores.



Destaques de 2022



Ainda na Categoria #AprendaNoTikTok, em que a goiana Ráisa Guerra está concorrendo, é possível encontrar dicas rápidas de pronúncia, escrita e vocabulário em inglês com a teacher Elza (@teacherelza), curiosidades sobre o mundo animal com o biólogo Matheus Mesquita (@biomesquista) e até acessar conteúdo jurídico com o advogado Francisco Rabello (@doutorfran). Essa, no entanto, é apenas uma das 13 categorias da edição 2022 do TikTok Awards, que premia os criadores de conteúdo que se destacaram na plataforma ao longo do último ano.



Em sua segunda edição, o evento celebra criadores de moda e beleza, gamers, streamers, novos artistas, humoristas e outras vertentes. E tem outro goiano concorrendo à premiação este ano, na categoria Um Hit é Um Hit, que são aquelas faixas que bombaram em 2022 e que você está cantando até agora. O cantor Zé Felipe é finalista com a música Bandido, sua parceria com MC Mari, e tem entre os concorrentes hits como Dançarina, de MC Pedrinho e Pedro Sampaio, e Envolver, da cantora Anitta.



São contemplados, ainda, criadores de conteúdo gastronômico na categoria Credo, Que Delícia!, de vídeos de humor, dentro de Entretê de Milhões, e aqueles streamers que dedicaram muitas horas em lives na categoria Quem Sabe Faz na LIVE. Os conteúdos de moda e beleza também bombaram no último ano e serão premiados dentro de Surra de Beleza e Arrume-se Comigo, com destaques como a influencer Malu Borges (@maluborgesm), com guarda-roupa cheio de atitude e que vira a mexe gera polêmica na plataforma. Todos os indicados podem ser conferidos no perfil TikTokBrasil dentro do aplicativo.