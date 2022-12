A goiana Tatiana Rodrigues Bertoncini, de 27 anos, fechou o seu ano com chave de ouro. Alguns meses depois de ser coroada como Miss Goiás, ela agora leva o título de Miss Brasil 2022, divulgado no domingo (18) em evento que celebrou os 90 anos da competição organizada pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza e pelo projeto social Beleza do Bem, em São Paulo.

Desde o anúncio da coroação, os dias de Tatiana têm sido intensos. “A agenda de compromissos está bem cheia, mas esta semana estou saindo de férias e logo após as festas de fim de ano estarei de volta a Goiânia para continuar cumprindo o cronograma de compromissos”, conta. O título, segundo ela, tem sido bem recebido e comemorado. “Está sendo tudo incrível. Estou recebendo muitas mensagens de carinho”, diz. “Representar um país que é reconhecido pelo carnaval, futebol, riquezas naturais e por sua vasta diversidade. Tenho orgulho disso”, completa.

Com o título, a nova Miss Brasil será representante do País na etapa internacional do concurso, com previsão para o mês de agosto de 2023 em Punta Cana, na República Dominicana - e os preparativos para a próxima fase já estão a todo vapor. “As preparações já começaram. Vou ter uma equipe multidisciplinar, que vai me ajudar nessa fase, com aulas de passarela, reeducação alimentar alinhada com exercícios físicos”, explica. O foco nesse momento tem um objetivo claro para ela. “Conseguir os melhores resultados possíveis e tentar trazer mais um título para Goiás”, garante.

Leia também:

- Conheça a goiana eleita Miss Brasil 2022

Tatiana é farmacêutica de formação e atua na área de estética, à frente de uma clínica. O sonho de ser coroada como Miss Brasil é antigo, desde a adolescência, segundo ela. O trabalho como modelo começou cedo, mas precisou de uma pausa aos 17 anos para se dedicar à faculdade. “Tive de fazer uma escolha”, confessa. Ela retomou a carreira de modelo no final de 2021, quando a oportunidade de participar do concurso Miss Goiás surgiu.

Ela compartilha como é dividir sua rotina profissional com a carreira de modelo e influenciadora digital com os seus seguidores do Instagram e, mesmo com a agenda sempre cheia, diz que consegue conciliar os dois mundos. “Apesar da correria, está sendo tranquilo. Tenho flexibilidade nos horários, então consigo organizar a agenda conforme os compromissos que terei no dia”, diz.

Ela agradeceu diretamente a sua família, principalmente a sua mãe, pelo apoio de participar da competição. “Desde quando decidi começar, minha mãe esteve ao meu lado e, às vezes, passamos o dia todo na rua fazendo trabalhos. Esse apoio foi fundamental, pois não é fácil”, declarou ao POPULAR.