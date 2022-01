Magazine Goianos apostam na comédia para viver do riso Entre os expoentes do gênero made in Goiás está Fabiano Cambota, músico e comediante também conhecido por liderar a banda Pedra Letícia

Inspirados em comediantes estadunidenses que disseminaram o formato pelo mundo, brasileiros geraram o primeiro boom do stand up por aqui no início dos anos 2000 por meio de grupos como o Comédia em Pé, formado por Cláudio Torres Gonzaga, Fábio Porchat, Fernando Caruso, Léo Lins e Paulo Carvalho, e o Clube da Comédia Stand Up, que contava com nomes como Marcelo Mansfield...