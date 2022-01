Sucos, geleias, sobremesas e pratos salgados integram a lista de sabores da famoso café colonial da Fazenda Babilônia, em Pirenópolis. Entre as diversas receitas típicas da fazenda centenária, a proprietária Telma Lopes cita a matula de galinha, iguaria muito apreciada na época dos tropeiros.

Ingredientes

1 Carne de galinha caipira moída

50g de toucinho moído

1 colher de chá de açafrão

1 colher de sopa de alho amassado

100 gramas de farinha de milho

2 a 3 ovos

pimenta bode e sal a gosto

Palha seca de milho para embalar

Modo de preparo

“O preparo desse prato é bem goiano. Primeiro, você precisa correr atrás da galinha caipira no quintal”, brinca. “E tem que ser galinha velha, que tem banha na carne. Dá outro gosto.” Depois que o animal é desossado ainda cru, mói-se a carne junto com alho, toicinho, farinha de milho, açafrão e 2 ou 3 ovos. “Para assar no borralho (as cinzas incandescentes que ficam no fogareiro e que é uma herança indígena) faço uma trouxinha com palha de milho seca, o que me obriga a ter um paiol. Veja que é tudo muito tradicional”, salienta.

