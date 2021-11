O governo de Goiás anunciou que vai oficializar nesta terça-feira (9) a liberação de mais R$ 23,3 milhões de restos a pagar do Fundo de Arte e Cultura (FAC) dos editais de 2016, 2017 e 2018. Para o repasse, ficou definida a assinatura de Termo de Compromisso entre a Secult Goiás e os 308 proponentes que manifestaram interesse em executar seus projetos.

Para a operacionalização dos pagamentos não quitados do FAC, a Secult Goiás e a Secretaria de Estado da Economia afirmam realizar, desde janeiro de 2019, estudo minucioso da situação de cada projeto selecionado, o que resultou em liberação de R$ 30 milhões do FAC 2018 entre 2019 e 2020. Para isso, foi mantido contato direto com os proponentes pelos gestores do fundo, pois devido à defasagem de tempo, foi necessário atualização dos dados cadastrais.

De acordo com o governo, a liberação dos pagamentos dos prêmios se dá à medida que os proponentes entregam suas informações cadastrais atualizadas aos gestores do Fundo de Arte e Cultura. A expectativa é que os pagamentos sejam concluídos até meados de dezembro próximo.

A liberação nesta terça-feira contará com uma cerimônia no Centro Cultural Martim Cererê, a partir das 14h. Na ocasião, o espaço estará aberto ao público e contará com a apresentação acústica com Madu e Gabriel Lisboa e uma edição especial do Mercado das Coisas. Medidas de segurança sanitária serão adotadas e exigidas aos presentes.