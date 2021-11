Magazine Governo de Goiás anuncia retorno da Lei Goyazes Legislação é um dos principais mecanismos de fomento do setor cultural no estado e é financiado por meio de renúncia fiscal do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Em evento realizado nesta quinta-feira (18) no Teatro Goiânia, o governador Ronaldo Caiado anunciou a volta da Lei Goyazes, um dos principais mecanismos do Governo de Goiás de fomento do setor cultural. A lei financia projetos por meio de renúncia fiscal do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o mandatário, o Conselho Nacional de Políti...