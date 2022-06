A influenciadora digital Maiára Quiderolly que está grávida de Jô, ex-jogador do Corinthians, disse que pediu desculpas à ex-mulher do atacante, Claudia Santos, que terminou o casamento de 16 anos após descobrir a traição.

“Eu já conversei com a Claudia e me desculpei com ela. Se tem alguém nisso tudo que eu tenho que pedir desculpas é pra ela e pro meu filho quando ele começar a entender as coisas”, escreveu Maiára. Em um primeiro momento, Jô chegou a negar ser o pai, mas voltou atrás e disse estar disposto a realizar teste de DNA.

Maiára respondeu a declaração do atacante, em vídeo. “Como se eu não soubesse, como se ele também não soubesse que ele é o pai do meu filho”, disse. Claudia Santos, a ex-mulher de Jô, também se manifestou nas redes sociais e disse que esse não é o primeiro filho fora do casamento.

“Não é troféu pro Jô, porque o Jô tem cinco filhos fora do casamento. Isso é uma repetição do que ele sempre fez”, disse. Ela também afirmou que errou ao acreditar na mudança do ex-marido. Maiária, que tem 25 anos, já decidiu o nome da criança: João Gabriel.

“Eu estava me sentindo tão sozinha, tão vazia e recebo a notícia inesperada mais esperada da minha vida! Eu esperei tanto por você meu filho e agora o meu mundo rosa fica complemente azul com a sua chegada. Às vezes as coisas fogem do que planejamos e idealizamos, mas você é o presente mais lindo que Deus já me deu! Eu te amo meu príncipe lindo João Gabriel”, publicou.

Em outro post, ela pediu desculpa aos seus pais pelo sofrimento com a repercussão do caso. "Quero pedir perdão por toda dor que estou fazendo vocês passarem, pedir perdão por não ter escutado, pedir perdão por tudo! Nunca foi falta de educação e sim de obediência, a melhor educação que vocês puderam me dar, vocês me deram!", desabafou;