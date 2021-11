A Netflix lançou nesta quinta-feira (18), o primeiro trailer da série documental "É o Amor: Família Camargo", no qual Zezé di Camargo, 59, e Wanessa, 38, mostram a intimidade familiar, enquanto gravam um álbum com participação de convidados como Thiaguinho, 38, e Paula Fernandes, 37.

De acordo com trechos dessa primeira mostra do conteúdo, temas espinhosos serão abordados na série. Nele, a atual mulher do sertanejo, Graciele Lacerda, 41, nega ter acabado com o relacionamento do músico e Zilu Godoi, 63, com quem foi casado por mais de 30 anos e teve mais dois filhos além de Wanessa: Camilla, 36, e Igor, 27.

"O que machuca é falarem para mim: 'você que destruiu o casamento'", diz a influenciadora digital, que está tentando engravidar do sertanejo via fertilização. Zilu também dá depoimento e desabafa que se soubesse que a vida dela teria o rumo que tomou, "ninguém ia saber quem era a mulher do Zezé".

Um dos pontos mais fortes do trailer, é quando Wanessa fala sobre depressão. "As coisas mentais normalmente são levadas muito como frescura", e, em outro trecho aparece abraçada ao pai, aos prantos, dizendo que acha que vai morrer.

A plataforma de streaming anunciou que a estreia da série deve acontecer no dia 9 de dezembro. "Me preparando desde já pra assistir a minha nova série documental com Zezé di Camargo e Wanessa. 'É o Amor: Família Camargo' acompanha os bastidores da gravação do álbum inédito feito por pai e filha. Vem muita emoção aí", diz postagem feita no Instagram da Netflix nesta sexta-feira (19).