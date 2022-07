Rensga? O que é Rensga? Calma, não é nenhum erro de digitação. Se você nunca ouviu essa expressão ou não faz a mínima ideia do significado disso, se prepare, pois daqui para frente ela pode ser a mais nova gíria do momento.

Rensga é uma interjeição tipicamente goiana, que sai do fundo da alma quando uma coisa impressionante acontece diante dos olhos. Pode ser um espanto, uma admiração, um susto. Você nem pensa para falar. É uma palavra que simplesmente sai direto do coração quando algo impacta, em uma demonstração de que aquilo que você acabou de ver ou ouvir realmente te afetou de alguma forma. E agora, além de ser uma expressão natural no meio sertanejo, é também o nome da nova série original Globoplay com produção da Glaz Entretenimento, Rensga Hits!.

A série, que estreia dia 4 de agosto, com oito episódios, conta a história de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), uma jovem do interior que descobre que é traída pelo ex-noivo e o abandona no altar, partindo rumo ao sonho de viver da música sertaneja na grande Goiânia. Antes de chegar à cidade, Raíssa atola o carro e, com tudo dando errado, usa seu talento musical para expressar seus sentimentos e compor o que, depois de um tempo, vem ser o maior hit do feminejo brasileiro – só que não na sua voz, mas, sim, na da estrela em ascensão Gláucia Figueira (Lorena Comparato).

E é dentro de duas famosas casas de composição musical – a Rensga Hits!, comandada por Marlene (Deborah Secco), e a Joia Maravilha Records, de Helena Maravilha (Fabiana Karla) – que se desenrolam as histórias de verdadeiras estrelas da música sertaneja na série. Mudanças de rumo, imprevistos e algumas puxadas de tapete atravessam a trajetória dos personagens, em uma divertida comédia romântica que tem o protagonismo feminino em primeiro plano e temas como sororidade, busca pelos sonhos e a força das mulheres no centro da narrativa.

A trama é costurada por muitos hits no ritmo da “sofrência”, escritos exclusivamente para a série. Como em um bom modão de viola, dramas da vida real é o que não faltam em Rensga Hits!. “É tão gostoso ler um roteiro, se identificar com as histórias e perceber: eu já passei por isso, por isso, e por isso também”, confessa Alice Wegmann. A atriz também comenta o destaque ao feminejo na série, dando protagonismo às mulheres, que alcançam cada vez mais espaço tanto na música sertaneja, como nas séries nacionais: “As mulheres ganharam muita força no universo sertanejo, e ganham cada vez mais. Então, é muito significativo contar essas histórias nesse momento. Tem muita coisa na série: muita risada, muito chororô, tem de tudo que você possa imaginar”.

Lorena Comparato concorda com a parceira de cena, e complementa com sua aposta para a estreia: “As pessoas verão em Rensga Hits! muita música boa, humor, diversão, drama e uma história que vai pegar! Eu tenho certeza de que as pessoas não vão conseguir parar de assistir”.

Rensga Hits! é uma série original Globoplay produzida pela Glaz Entretenimento com criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, roteiros de Bia Crespo, Nathalia Cruz, Otavio Chamorro, Renata Correa e Victor Rodrigues, redação final de Renata Corrêa e produção de Mayra Lucas.