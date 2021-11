Magazine Grazi Massafera se despede da Globo após 16 anos e agradece emissora A atriz lembrou que apareceu na emissora pela primeira vez em 10 de janeiro de 2005, aos 23 anos, quando entrou no Big Brother Brasil para "tentar mudar de vida" -- ela foi vice-campeã da edição

Grazi Massafera, 39, publicou um longo texto nas redes sociais nesta quinta (4) para falar sobre a sua saída da Globo após 16 anos de contrato exclusivo com a emissora. A atriz encabeça as preferências para protagonizar o remake de "Dona Beija", cujos direitos de produção foram adquiridos pela produtora Floresta. As apostas indicam que o título será a primeira aposta d...