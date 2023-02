O Grupo Jaime Câmara recebe nesta terça-feira (28), um fórum que deve reunir profissionais de marketing para discutir as principais tendências e desafios do setor, em Goiânia. O evento é aberto ao público, porém os interessados devem fazer a inscrição gratuita pelo site do Club dos Executivos de Marketing (CLUBCMO).

A 2ª edição do fórum será realizada no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha, em Goiânia, das 9h às 11h30. O evento contará com palestras que vão abordar temas como inteligência artificial, transformação digital, marketing de conteúdo, comunicação integrada e a importância da pesquisa sobre as tomadas de decisão no mundo contemporâneo.

O fórum também terá a participação do Secretário de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, Márcio César Pereira, que irá falar sobre o papel do governo na promoção da inovação e no desenvolvimento de novos negócios no estado (veja a lista dos outros palestrantes abaixo).

Palestrantes do evento

O evento contará com a participação do secretário de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, Márcio César Pereira, e de palestrantes renomados no setor, como Gustavo Zani, diretor e cofundador do CLUBCMO, Luiz Cláudio Araújo, pesquisador-chefe da Antros e Lucas Vaz, CEO da MAKES Inteligência Integrada.

Serviço: 2º FÓRUM CLUBCMO

Data: terça-feira (28)

Horário: 9h às 11h30

Local: Anfiteatro Grupo Jaime Câmara, na Rua Tomaz Edson, no Setor Serrinha, em Goiânia

Inscrições: pelo site do CLUBCMO