Os amantes do samba e do pagode que se preparem porque o Grupo Pixote desembarca em Goiânia neste sábado (4) para, às 19 horas, no CEL da OAB para apresentar grandes sucessos. Trazendo músics que representam o gênero desde os anos 1990, o grupo é formado por Dodô, Tiola e Thiaguinho, e responsável por hits como Fissura, Nem de Graça, Idem, Já É Madrugada, entre outros. Ainda na mesma noite, com muito samba, pagode e diversão, o DJ Betinho será o responsável por animar a galera e, além disso, o público ainda poderá curtir o som dos grupos Categoria de Base, Som de Faculdade e os cantores Marcinho e Júnior Martins, tudo isso em uma festa só. Os ingressos estão disponíveis pelo BaladaAPP e nos pontos físicos: Bahrem – Ricardo Paranhos, Garibald Bar e Restaurante e Flávios com valores a partir de R$ 90 para a meia solidária pista (entrada com 1 kg de alimento não perecível); R$ 90 a meia-entrada pista, e a partir de R$ 180 (inteira pista – para a compra de lounge para dez pessoas, é preciso acessar o site ou o aplicativo. A classificação é 16 anos.