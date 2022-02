Cosplay, Otaku, animes, k-pop, games...Se você reconheceu esses termos provavelmente faz parte ou conhece bem o "universo geek". Um movimento não tão recente que envolve games, tecnologia, cinema, música, histórias em quadrinhos (HQs), cultura oriental - entre outras influências e produções.

Neste domingo (13) uma turma desta cultura se reuniu no Lago das Rosas, Setor Oeste, em Goiânia, para promover o "Piquenique Geek 2.0", com o objetivo de confraternizar, jogar e, claro, promover o movimento em Goiás.

Entre as atrações - que reuniu público de diversas idades - batalha medieval, soletrando, Batatinha Frita/Corrida Naruto, jogos de cartas (Baralho, UNO), Concurso Cosplay/Cospobre, slakline e stands.

De acordo com Dionatan Doglas, coordenador do Coletivo Geek, o uso de máscara é obrigatório e é proibido uso de bebidas alcoolicas no local. Em relação ao público, o organizador se surpreendeu. "Esse evento estimamos em 300 pessoas. Vamos realizar o desfile cosplay, e ainda tem muita gente chegando (16h30min)! Superou todas as expectativas", comemora.

Também participaram da organização os movimentos @goianiageek e @aparecidageek2020.

Próxima edição

Segundo Dionantan, devido ao sucesso, uma próxima edição já tem data marcada. "Dia 13 de março iremos realizar o Goiânia Geek no Centro de capital. Já estamos organizando o local certinho, em breve divulgaremos detalhes", antecipa o coordenador.