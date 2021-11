Magazine Guarda de filho de Marília Mendonça será compartilhada entre Murilo Huff e Ruth, diz colunista Decisão teria sido tomada para atender um desejo da artista

A guarda de Léo Dias Mendonça Huff, o filho de 1 ano e 10 meses de Marília Mendonça, deve ser compartilhada entre o pai da criança, o cantor Murilo Huff, e a mãe da artista, Ruth Dias. As informações são do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. A cantora sertaneja sofreu um acidente aéreo na última sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais, e não sobreviveu. Ela fo...