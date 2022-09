Já pensou se você cruza com um dos membros do Guns N' Roses por uma rua de Goiânia? Foi o que aconteceu nesta terça-feira (13) e muita gente nem percebeu. O guitarrista Richard Fortus postou um vídeo em sua página do Instagram trafegando pelo Eixo Anhanguera, mais precisamente na região Leste da capital.

Nas imagens, o músico de uma das bandas mais famosas de hard rock do planeta mostra o trajeto pela via do Eixão e que parece ser o caminho para o aeroporto Santa Genoveva.

Ele passa de carro, acompanhado de seguranças, pelo Terminal da Praça da Bíblia rumo ao Jardim Novo Mundo e desemboca próximo da BR-153. Na postagem, ele ainda elogia a escolta e a polícia.

A reportagem entrou em contato com a Mercury Concerts, que promoveu o show em Goiânia, para saber quem estava dirigindo o veículo e se o trajeto seguia em direção ao aeroporto. Até o momento, não houve resposta.

