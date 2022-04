Os fãs de Goiânia da mundialmente famosa banda de rock Guns N’ Roses podem comemorar. O grupo confirmou, nesta quinta-feira (7), que fará uma turnê pela América do Sul com oito shows programados para o Brasil, sendo um deles na capital de Goiás.

A banda liderada por Axl Rose já havia marcado para se apresentar no Rock in Rio, no dia 8 de setembro. Agora, os roqueiros vão se apresentar também em Goiânia (11/9); Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e com fim em Porto Alegre (26/9).

Em Goiânia, o show está previsto para acontecer no Estádio Serra Dourada.

Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

Fãs comemoraram confirmação de show

Após o anúncio da vinda da banda para a terra do pequi, os goianos comemoraram nas redes sociais. "Estou alucinada!!! Meu Deus, amoo", escreveu uma internauta no Instagram. "Oi, Brasil! Para tudo!", disse outra.

Outros internautas brincaram com a possibilidade dos ingressos serem vendidos por altos valores. "Já podem começar a leiloar os órgãos", brincou um usuário do Instagram.