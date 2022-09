Uma grata surpresa para os fãs goianos foi publicada no Instagram da banda Guns N' Roses, com caveiras de seus integrantes tombando um enorme crucifixo com mais caveiras, fazendo uma referência ao Monumento às Três Raças, de Neusa Moraes, instalado na Praça Cívica, em Goiânia. Em uma espécie de lápide, a inscrição 11 Sept 22 - Estadio Serra Dourada e ao lado, em vermelho, na horizontal Goiania -Brasil.

A arte, produzida especialmente para chamar os fãs goianos para o show, agradou em cheio o público. Até 15h20, mais de 72 mil pessoas já haviam curtido a postagem e centenas haviam comentado. Uma fã deu boas-vindas ao grupo na terra do pequi. Outra, 10 horas antes do show, dizia que já estava com a roupa de ir na apresentação.

"Goiana, who’s ready?", Goiana (sic), "Quem está pronto?", pergunta a banda na postagem. Se Axl Rose, Slash e Duff McKagan vão responder aos mais de 1,2 mil comentários (até 15h20) à pergunta que fizeram, ninguém sabe, mas gostariam do que os goianos comentaram.

A banda norte-americana tem divulgado artes com características de cada local por onde se apresenta. Foi assim no Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Recife (PE),

Os portões do Estádio Serra Dourada abrem às 16 horas. Quem faz a abertura do show é o DJ Sevenn até que a banda suba ao palco às 20 horas. A previsão é que o show tenha 3 horas de duração.

Monumento às Três Raças

Esculpido em bronze e granito e pesando aproximadamente 300 quilos, o Monumento às Três Raças, de Neusa Moraes, de 1968, possui sete metros de altura, é uma homenagem às etnias branca, negra e indígena, que deram origem ao povo goiano.

