Gustavo foi o primeiro participante que deixou a Prova do Líder que começou na noite desta quinta-feira (24). Ele saiu da prova de resistência após cerca de 7 horas e meia de competição. O brother afirmou estar com necessidades fisiológicas e dores no braço, e saiu aplaudido pelos companheiros de confinamento.

Nesta semana, os brothers terão de segurar um batom gigante, sem soltá-los, enquanto passam por situações adversas e elementos inusitados, como água e vento. Como já diz o nome, ganha quem resistir por mais tempo segurando o produto.

A dinâmica, patrocinada pela Avon, não terá um limite de máximo de tempo estabelecido, diferente de como foi a vitória de Lucas. Desta vez, não houve veto do líder e todos os brothers participam da prova. Com isso, a ordem dos participantes foi definida em sorteio.

Durante a madrugada desta sexta-feira (25), Paulo André, Douglas e Linn da Quebrada comentaram sobre a presença de aranhas durante o desafio. O atleta olímpico foi o primeiro a notar os animais e, em seguida, avisou Gustavo.

"Olha a aranha aí, Gustavo! Olha o tamanho da 'bicha'", apontou o atleta. "Mas e aí, o que faz? E se ela começar a subir em você?", questionou Paulo.

Gustavo disse que mataria a aranha, e Pedro Scooby sugeriu que o brother "jogasse" ela para o lado. Pouco depois, Linn da Quebrada avistou: "Gente, olha a aranhona. Agora que eu vi ela. Ali embaixo. Faz parte da prova, Tadeu falou", brincou a sister.

Douglas Silva também apontou uma aranha perto de Eslovênia. "Sério?!", exclamou a sister, que logo pensou que era brincadeira do ator para assustá-la. "Estou falando. Está vendo a parede? Não está vendo? Aqui na parede preta, na parte preta. Vai subir aqui no roxo", disse Douglas.

Eslô, então, deu um grito: "Meu Deus! Não, eu vou conseguir", disse. "Qualquer coisa, dá um 'bicão' nela", sugeriu o ator. Pedro Scooby brincou que também havia uma cobra no local de prova, mas só para provocar os colegas de confinamento.

DINÂMICA DA SEMANA

Antes de anunciar a Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como seria a dinâmica da 10ª semana do BBB 22. Já com um novo líder definido, a programação será da seguinte forma:

No sábado (26) acontece a Prova do Anjo, em que o vencedor poderá imunizar uma pessoa. Na formação do Paredão triplo no domingo (27), o líder indica uma pessoa, a casa vota no confessionário e os dois mais votados vão para berlinda. Qualquer empate, além de duas pessoas, o Líder vai escolher 'quem salva'.

Seguindo a dinâmica, Apenas o primeiro mais votado tem direito ao contragolpe. Todos, menos o indicado do líder, jogam o bate-volta.