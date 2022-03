O clima no Big Brother Brasil ficou tenso após a formação do sétimo paredão, na madrugada desta segunda-feira (7/3), e a articulação dos lollipopers para colocar Gustavo na berlinda não passará batida no BBB 22. Questionado se dormiria no Lollipop, o bacharel em Direito reage: "Nunca mais piso naquele quarto".

Gustavo fez a afirmação em conversa com Arthur Aguiar, Douglas Silva, Lucas e Paulo André sobre a divisão das camas no BBB. Na área externa, os brothers se organizavam para saber onde irian dormir no momento em que o capixaba afirmou, apontando para o paranaense: "Mas ele não vai dormir também lá".

O affair de Laís olha com cara de assustado e garante: "Lá no Lollipop? Não, nunca mais piso naquele quarto". Os brothers começam a rir e perguntam: "Está falando sério?". "Estou falando seríssimo", garante.

Laís é integrante do Lollipop e não votou em Eliezer, como Gustavo havia pedido, para ajudá-lo a se livrar da berlinda. Eli teve cinco votos enquanto o paranaense teve 6. Mas o ex-integrante da Casa de Vidro conseguiu se livrar na prova Bate-volta.

O sétimo paredão do BBB 22 é formado por Arthur, Jade e Jessi. Quem deve sair? Clique aqui e participe da enquete.