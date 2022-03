Magazine Gustavo termina relacionamento com Laís após quase ir ao paredão no BBB 22 Na tarde desta segunda-feira (7), após o quase emparedado recusar um abraço da amada logo depois da formação do paredão, os dois conversaram e decidiram seguir caminhos diferentes

Gustavo não conseguiu superar o posicionamento de Laís na formação do paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane no último domingo (6) no BBB 22 (Globo). Ele foi o mais votado pela casa e só escapou do paredão porque ganhou a prova Bate e Volta. Laís, que sabia que o amado estava ameaçado, preferiu dar um voto aleatório — ela votou em Natália, mesmo sabend...