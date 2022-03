O cantor sertanejo Gusttavo Lima, 32, passou mal na madrugada desta segunda-feira (28) e foi internado com intoxicação alimentar. O artista foi levado ao Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, mas já foi liberado e se recupera em casa.

Lima se apresentava na noite deste domingo (27) em Caxias do Sul, cidade do Rio Grande do Sul, e ao chegar no hospital foi atendido pelo médico Adilon Cardoso. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa o cantor "passa bem" e o mal-estar não irá afetar a agenda de shows do músico.

Em seu perfil do Instagram, o artista não publicou sobre a internação, seus últimos registros são do show em Caxias do Sul. Agora, ele se prepara para o lançamento de sua nova música "Termina Comigo Antes", que deve acontecer na próxima quinta-feira (31).

Recentemente, o artista teve que lidar com uma dor de cabeça por causa do single "Bloqueado" que já alcançou mais de 100 milhões de visualizações no clipe oficial compartilhado no YouTube. Uma mulher entrou na Justiça contra o cantor por um motivo inusitado.

É que o número de telefone que Gusttavo Lima canta na música pertence a ela. Agora, a mulher pede que ele mude a letra e quer uma indenização de R$ 105 mil por relatar sofrer com trotes e importunações. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada ao F5 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo tramita na 24ª Vara Cível desde dezembro. A música não é composta por ele.

A assessoria jurídica de Lima, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, informa que Lima não tem conhecimento do processo ventilado na reportagem, onde cita que o cantor está sendo processado pela pessoa dona do número de celular da música "Bloqueado" e que irá aguardar a citação para manifestação.