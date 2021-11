Magazine Gusttavo Lima cancela shows do fim de semana após morte de Marília Mendonça O artista se apresentaria em Santarém e Itaituba (PA)

Após confirmação da morte da cantora goiana Marília Mendonça nesta sexta-feira (5), Gusttavo Lima desmarcou os shows que faria neste fim de semana. O artista se apresentaria em Santarém nesta sexta e no sábado (6) em Itaituba (PA). A informação foi divulgada pela Balada Music, escritório do cantor. As novas datas para essas apresentações serão divulg...