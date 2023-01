O cantor Gusttavo Lima comprou um Rolls-Royce Cullinan 2022, avaliado em cerca de R$ 7 milhões, para adicionar à sua coleção. O modelo é um SUV super luxuoso raríssimo da marca, cujo nome faz referência ao maior diamante bruto de qualidade já encontrado até hoje. Essa nova aquisição se junta aos outros modelos de luxo do cantor, que não esconde a paixão por carros e tem na coleção.

As informações foram divulgadas na coluna do Léo Dias. O Rolls-Ropyce Cullinan tem motor disponível 6.7 V12 biturbo do Phantom, com 571 cv e 86,5 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades e tração integral. O veículo pode atingir 97 km/h em 4,5 segundos e pesa cerca de 2,6 toneladas. Outra característica do motor é o silencio em funcionamento normal, com um ronco suave quando colocado no modo esportivo.

Outros carros de Gusttavo Lima são: uma Ferrari 458 Spider, envelopada para ser ainda mais exclusiva, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão; uma Ferrari FF avaliada em cerca de R$ 3,3 milhões; uma Mercedes-AMG GT 63S, avaliada em aproximadamente R$ 2,4 milhões; uma Lamborghini Urus amarela, avaliada em R$ 3,7 milhões; uma Lamborghini Aventador, em 2018, quando o cantor comprou, era avaliada em R$ 4,8 milhões; um Cadillac Escalade, que chegou ao mercado norte-americano em 2016 pelo preço inicial de US$ 90 mil; um Lincoln Continental Mark V 1978 e um Chevrolet C-10 1972.

