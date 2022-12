O cantor sertanejo Gusttavo Lima disse, em entrevista nesta terça-feira (13), que não dirige carro há mais de dois anos, desde que atropelou ciclista em Goiânia. O acidente aconteceu em julho de 2020, quando o cantor voltava de sua fazenda em Bela Vista de Goiás para sua mansão na capital. Um ciclista acabou passando muito rápido na frente do veículo e acabou sendo atingido pelo carro do cantor.

Durante o evento da Bem Protege, no qual concedeu a entrevista, o sertanejo explicou que quem dirige para ele são os motoristas. “Carro é bom, mas depois a gente vai ficando velho… Então prefiro que os meninos dirijam para mim; os meninos que trabalham para mim. Depois que aquele bicicleteiro entrou na minha frente, aquela foi a última vez que eu dirigi. Teve outra vez aí, mas para valer, aquela foi a última vez”, declarou.

Relembre o caso

Gusttavo Lima trafegava com velocidade baixa no momento do acidente, cerca de 30 km/h, pois passaria por um radar eletrônico em que a velocidade máxima permitida era de apenas 40km/h. Após a colisão, o cantor acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e aguardou o ciclista ser socorrido e encaminhado para o hospital da cidade. Apesar do susto, a vítima não teve ferimentos graves.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Bela Vista de Goiás, o ciclista foi atendido no hospital do município com escoriações leves e, após a realização de alguns exames, foi liberado. Não foi necessário internação.

Em dezembro de 2021, a equipe do cantor também se envolveu em um acidente. Uma van que transportava a banda de Gusttavo capotou em um trecho da BR-230, em Soledade próximo ao acesso de Olivedos, na Paraíba. O motorista e quatro passageiros do veículo ficaram feridos, todos com ferimentos leves. Eles foram socorridos e encaminhados para um hospital de Soledade.

Contradições

Apesar da declaração de nunca mais ter dirigido, o cantor publicou um vídeo em agosto de 2022, onde dirigia um veículo e ainda reclamava do preço da gasolina. Conforme print do conteúdo (confira acima), o vídeo foi publicado no Instagram do cantor.

No entanto, após repercussão de entrevista, o sertanejo arquivou o post e ele não está mais visível aos usuários. Nas imagens registradas, o cantor aparece dirigindo ao lado de um amigo.

A reportagem entrou em contato por email com a assessoria de Gusttavo Lima na manhã desta sexta-feira (16), mas ainda não obteve retorno.

