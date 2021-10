Magazine Gusttavo Lima lança segundo volume do 'Buteco in Boston' O cantor gravou as músicas durante turnê nos Estados Unidos

O cantor Gusttavo Lima, 31, lança quatro faixas do EP "Buteco in Boston: Volume 2" em todas as plataformas de música, nesta quinta-feira (28). O projeto traz três músicas inéditas e a regravação de "Inventor dos Amores", gravado originalmente com Jorge e Mateus e que se tornou um dos maiores sucessos do cantor. "Quebra de Protocolo" é abre o EP e será a primeira a ganh...