Em ano de retomada dos eventos com público, o Aparecida é Show volta ao Centro de Cultura e Lazer José Barroso de Aparecida de Goiânia, no Residencial Village Garavelo, com programação gratuita de shows incluindo Gusttavo Lima, Leonardo, Zé Vaqueiro, Cesar Menotti e Fabiano, Saia Rodada e Xand Avião.

A festa acontece entre os dias 4 e 10 de maio. A abertura será do cantor gospel Fernandinho e o show de Gusttavo Lima marca o encerramento. O secretário de Cultura de Aparecida, Avelino Marinho, explicou ao POPULAR que uma atração católica ainda está em confirmação para se apresentar no dia 8, antes do show de Leonardo. A programação também inclui o rodeio do dia 5 ao dia 10.

Avelino considera o evento um marco importante após dois anos atípicos. "É um momento de alegria, acredito que de confraternização do povo aparecidense. Pra gente comemorar o centenário de Aparecida não seria mais justo oferecermos para a comunidade um momento de alegria diante de tanta tristeza que nós tivemos", disse o secretário em referência ao aniversário de 100 anos do município, no dia 11 de maio.

Programação oficial

04/05 - Fernandinho (show gospel)

05/05 - Xand Avião

06/05 - Saia Rodada

07/07 - Cesar Menoti Fabiano

08/05 - show católico (a confirmar) e Leonardo

09/05 - Zé Vaqueiro

10/05 - Gusttavo Lima

Leia também:

- Pecuária de Goiânia é confirmada para agosto e deve ter shows com público maior

- Polvilho é destaque entre ingredientes populares da cozinha goiana