O cantor Gusttavo Lima rejeitou um processo aberto por um servidor público de Roraima, que afirmou estar recebendo muitas ligações e mensagens devido à música “Bloqueado”. Com mais essa ação, o sertanejo acumula três reclamações que envolvem a canção por citar na letra um número de telefone.

No processo, a defesa do servidor afirmou que a situação “não se trata apenas de um mero aborrecimento” e, por isso, solicitou uma indenização de R$ 48,4 mil por conta do número ter sido inserido “indevidamente”. Segundo o homem, ele recebe quase todos os dias ligações e mensagens com trechos da canção.

De acordo com o advogado do sertanejo, Cláudio Bessas, o processo foi contestado devido Gusttavo ser apenas o intérprete da música e que não pode realizar alterações na obra, composta por Renno Poeta, Rodrigo Reys e Kinho Chefão. A ação tramita no 1º Juizado Especial Cível, no Tribunal de Justiça de Roraima.

"É importante ressaltar que Gusttavo Lima é apenas o intérprete da música "Bloqueado". Os compositores são as pessoas que criam a obra e inseriram um número aleatório, sem indicar quem seja, muito menos o DDD", afirmou Bessas ao mencionar também a importância da liberdade de expressão do pensamento.

Audiência

Apesar da constestação da defesa do cantor, a audiência de conciliação que durou menos de 20 minutos precisou ser remarcada devido o advogado do servidor solicitar a presença do sertanejo, que estava representado por Cláudio Bessas.

Bessas afirmou que a ausência é justificada por Gusttavo ser "uma pessoa pública com inúmeros compromissos inadiáveis". Entretanto, a Justiça aceitou o pedido de revalia e intimou o cantor para manifestar uma justificativa do não comparecimento à audiência.

Letra

A música “Bloqueado” foi lançada em agosto do ano passado e cita no refrão o número de telefone, porém a faixa não menciona o DDD de nenhuma região. De acordo com pesquisa da empresa de monitoramento Crowley, esta foi a canção mais tocada nas rádios no primeiro semestre de 2022.

Ações

Além desta ação aberta pelo servidor público de Roraima, uma vendedora de Fátima do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, também processou o sertanejo pelo mesmo motivo. Além disso, um empresário de Ribeirão Preto, em São Paulo, que tem o mesmo número, aproveitou as mensagens para arrecadar doações.

