O cantor Gusttavo Lima, 32, usou as redes sociais neste domingo (08), para desejar feliz dia das mães para a amada, Andressa Suita, 34. O sertanejo reatou o casamento com Suita no início de 2021, e fez questão de postar uma série de fotos de momentos especiais da mamãe de Gabriel, 4, e de Samuel, 3.

No post, Gusttavo usou uma foto em que está deitado no colo de Andressa e não poupou elogios a modelo. “Feliz dia das Mães @andressasuita … Que Deus te proteja sempre, te dê forças pra continuar a sua batalha, obrigado por ser uma mãe tão incrível para os nossos filhos !!! Quero lhe agradecer por todo bem que nessa vida você já me fez ( TE AMO)!!! #FelizDiasDasMães”, escreveu.

Na última sexta-feira o cantor cancelou a apresentação que faria no encerramento da edição 2022 do Aparecida é Show. O dono do hit “Bloqueado” justificou a quebra da agenda como “motivo de força maior”. Ele será substituído pelo cantor cearense Wesley Safadão.

Confira o post