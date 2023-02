O cantor Gusttavo Lima se fantasiou com uma máscara para atravessar no meio do público em Salvador, na Bahia, e chegar até um camarote onde fez um show. Um vídeo mostra que o Embaixador estava rodeado de pessoas e vários policiais (assista acima).

O ocorrido foi na terça-feira (22), quando Gusttavo se apresentou no camarote Villa, segundo informou a assessoria de imprensa dele a reportagem.

No vídeo, é possível ver Gusttavo Lima usava a "máscara da morte", que ficou conhecida pelo filme Pânico. Ele também usava outros adereços para andar no meio dos foliões sem ser percebido, como um colar de flores havaiano.

Na gravação também dá para ver que pelo menos quatro homens caminhavam ao lado dele, além de cerca de dez policiais. De acordo com a assessoria do cantor, neste ano ele não se apresentou em um trio elétrico, mas fez uma apresentação em um camarote de Salvador