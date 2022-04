Magazine Gusttavo Lima se machuca após levar cabeçada de criança em atendimento aos fãs Cantor estava no interior de São Paulo para fazer um show na noite da última quinta-feira (31)

O cantor Gusttavo Lima se machucou antes do show da noite da última quinta-feira (31) em Barretos, interior de São Paulo, após um fã mirim bater acidentalmente no rosto do astro durante atendimento ao público. A cena foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais. As imagens mostram quando a mulher que está com o garoto no colo o levanta e, sem qu...