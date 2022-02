Magazine Há 50 anos, o Clube da Esquina lançava disco antológico Álbum dos mineiros inaugurou um ano com diversos trabalhos marcantes da música popular brasileira e nada foi como antes

Sentado no meio fio da esquina entre as Ruas Divinópolis e Paraisópolis, em Belo Horizonte, um jovem, menor de idade, dedilhava um violão. Salomão Borges Filho gostava de ficar por ali, vendo o movimento e criando. De repente, um rapaz negro, não muito mais velho, chegou e perguntou: “O que você está fazendo aí, Lô?”, chamando o rapaz pelo apelido com que era ...