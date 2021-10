Magazine Halloween: chefs ensinam receitas com abóbora para celebrar a data Tradição do Dia das Bruxas, a abóbora faz sucesso no prato dos brasileiros.

Símbolo do Halloween, a abóbora faz sucesso nos cardápios o ano inteiro. Nativa da América do Sul, ela é cultivada em todo o mundo por ser muito nutritiva e saborosa e no prato dos brasileiros agrada por sua versatilidade, podendo ser ingrediente de preparações doces e salgadas. Além disso, é possível consumir sua semente, broto e casca. Rio Verde, no Sudoeste do Estado, j...