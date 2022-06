Magazine Harmonização facial exige cuidado com os exageros Queridinha de anônimos e famosos, a harmonização facial é um dos procedimentos estéticos da vez. No entanto, especialistas alertam para cuidados com os exageros

Quando se olhava no espelho, o reflexo da simetria do rosto não agradava tanto a empresária Lohane Pereira Silva, de 31 anos. Ela achava que faltava queixo, boca e queria afinar as bochechas. Atual queridinha dos influencers e artistas, a harmonização facial tem ganhado a adesão de muita gente com o passar dos anos por conta da promessa da melhora da aparência, re...