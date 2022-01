Magazine 'Harry Potter: De Volta a Hogwarts' esconde J.K. Rowling, mas comove fãs Especial que comemora 20 anos da saga do bruxinho nos cinemas estreou no sábado (1/1) no HBO Max

Quando foi anunciado, Harry Potter: De Volta a Hogwarts gerou comoção nas redes sociais. Falamos, afinal, não apenas da reunião do elenco de uma das maiores franquias da cultura pop, mas do reencontro de gente que passou infância, adolescência e o início da vida adulta diante dos olhos curiosos do mundo. Personagens e atores acabaram crescendo ao mesmo tempo e...