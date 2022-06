O cantor Henrique, da dupla com Juliano, virou alvo de polêmica nesta segunda-feira (13) após deixar uma arma com outros pertences no quarto do hotel em que estava hospedado, em Americana, a 114 km de São Paulo, e pedir para um policial retirar. A arma está registrada em nome dele, que possui porte legal.

Segundo a assessoria do artista, ele tinha planos de retornar ao hotel depois de fazer um show em Pedro Leopoldo (MG), mas devido a um compromisso pessoal teve que mudar os planos. Um membro da equipe do artista continuava hospedado no hotel.

Por segurança, o cantor pediu para um policial retirar a arma para evitar extravio ou algum acidente. "A arma foi entregue em mãos ao cantor, lacrada e com o devido cuidado", disse a assessoria do artista, que não informou o tipo de arma.

Henrique e Juliano são competidores de modalidades de tiros e sempre que possível aproveitam um tempo para treinar em locais adequados, informou a assessoria. No próximo domingo (19), o cantor vai competir na etapa estadual da modalidade.

Em nota, o artista informou ainda que ele e seu parceiro de dupla fazem questão de divulgar o esporte e o equipamento da maneira correta. A dupla tem treinado, disputando os torneios e pontuado. Eles já conquistaram 1º , 2º 3º e 5º em etapas e modalidades diferentes.