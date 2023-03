Foram lançados dois livros abordando a cultura do benzimento no Estado de Goiás. “Retratos do Benzer” traz perfis fotográficos de 20 benzedeiras e benzedores, enquanto o livro “Se benze” concentra ritos dos próprios especialistas para que o leitor realize um ‘auto benzimento’. Lucinete Aparecida, doutoranda em Antropologia Social pela UFG e responsável pelas obras, coloca o ‘benzimento’ como centro de sua pesquisa. Até o momento, são dois livros publicados, de forma física e virtual, no intuito de mapear a cultura de benzedores e benzedeiras no Estado de Goiás.

De acordo com a autora, o ato de benzer é uma prática cultural de longa tradição na sociedade brasileira. São benzedores e benzedeiras espalhados por todo o país, usando as práticas próprias do sincretismo religioso para rituais de cura e purificação. De forma simplificada, as obras colocam o benzer como o bem dizer alguém, um equilíbrio entre fé, instinto e natureza.

Lucinete reuniu relatos de 13 benzedeiras e sete benzedores, de sete municípios diferentes do Estado. As entrevistas foram realizadas entre 2020 e 2022, e o livro dos perfis fotográficos contou com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Agora, a intenção da pesquisadora é dar continuidade no trabalho de mapeamento dessa tradição, mas “por enquanto a gente não tem nenhum patrocinador”, desabafou.

A prática

Lucinete conta que a maior parte daqueles que se dedicam a essa tradição se consideram católicos, mas que eles adotam práticas de outras religiões nos rituais, formando o que a pesquisadora chamou de “catolicismo popular”. “Ao mesmo tempo que ela reza para Nossa Senhora, ela também pode ter uma estátua de Iemanjá na sua casa”, explicou. A pesquisadora aponta que a maioria das benzedeiras são pessoas negras que “vivem num sistema matriarcal com seus rituais ligados às culturas indígenas, afro diaspórica, cigana e também dos colonizadores”.

Como muitas dessas benzedeiras vivem em lugares mais isolados dos grandes centros urbanos, Lucinete destaca que abordar esse tema também é trabalhar a dificuldade no acesso à saúde formal. “Os benzimentos são práticas que foram e são usadas como tratamentos alternativos à medicina oficial e derivam de conhecimentos ancestrais, que reúnem saberes práticos em relação ao ambiente natural”, sintetiza a autora.

A pesquisadora conta que o tema surgiu em sua vida desde a infância. “Quando criança fugia para a casa de uma vizinha que era benzedeira. Um quintal grande, com muitas arvores e plantas. Pessoas esperavam por sua vez pelo atendimento para receber o bem dizer daquela senhora idosa”, relembra Lucinete. A prática que veio da infância continuou na vida adulta, passando para os filhos, até que, em 2020, ela decidiu escrever um livro sobre o tema. O motivo? Uma amiga benzedeira de Lucinete, pouco antes de falecer, pediu para que ela escrevesse um livro sobre o benzimento, e assim teve início o projeto.

“A nossa intenção é que a gente possa sensibilizar tanto a sociedade quanto o governo e, quem sabe, trabalhar com um inventário de um possível registro do ato de benzer e do reconhecimento dos mestres do benzimento”, explica Lucinete.

Os dois volumes da pesquisa de Lucinete se encontram disponíveis gratuitamente online. Você pode acessar o livro “Se benze” clicando aqui, e o “Retratos do benzer” clicando aqui.

