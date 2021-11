Magazine Homem é levado para UTI após choque na montagem da estrutura de show de Henrique e Juliano, em Goiás Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, foi socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Águas Lindas, sendo posteriormente encaminhado para o Instituto de Ortopedia de Goiânia (IOG), no domingo (28)

Um funcionário da dupla Henrique e Juliano sofreu uma descarga elétrica ao encostar em uma das partes metálicas durante a montagem da estrutura do show, no último sábado (27), em Águas Lindas de Goiás. Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Bom Jesus, no município, sendo posteriormente encaminhado para o Instituto d...