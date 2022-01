Magazine 'Homem-Aranha' salvou cinemas do Brasil em 2021 Terceiro filme solo com Tom Holland abocanhou 22,5% do público do País

Os cinemas brasileiros fecharam o caixa do ano em clima de esperança. Embora cerca de 8% das salas tenham fechado as portas, a quantidade de ingressos vendidos cresceu 32% em relação ao ano anterior segundo o Filme B, site que apura as cifras do setor. É verdade que a quantidade de espectadores registrada em 2021 é 121% inferior à de 2019, ano que os analistas de m...