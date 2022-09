Quem não viu nos cinemas agora tem uma nova oportunidade, e quem assistiu, provavelmente, vai querer ver de novo. A última aventura do Cabeça de Teia está de volta às salas do Brasil em uma versão estendida e também para comemorar os 60 anos da primeira aparição do personagem nos quadrinhos. Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o terceiro filme da trilogia do personagem da Marvel com Tom Holland no papel principal, retorna nesta quinta-feira (8) às telonas com 11 minutos adicionais e com o objetivo de fazer mais história.

A estreia oficial do longa foi no dia 15 de dezembro de 2021, período ainda pesado da pandemia que afastou muita gente dos cinemas. Apesar disso e de uma série de protocolos, como o isolamento de poltronas, a aventura do Aranha conseguiu fazer a sexta maior bilheteria da história com US$ 1,9 bilhão em arrecadação global. Agora a expectativa mínima com o relançamento do título dirigido por Jon Watts é assumir o top 3 do ranking, atrás das produções Avatar (US$ 2,84 bilhões) e de Vingadores: Ultimato (US$ 2,79 bilhões).

Além do mercado nacional, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa estará disponível em salas de outros 33 países, como Austrália, México, Nova Zelândia, Itália, Japão, França e Bélgica. Assim como no lançamento oficial em 2021, a última aventura do aracnídeo permanece sem previsão de exibição na China. Nos EUA, a reestreia foi na semana passada e o filme alcançou o topo das bilheterias domésticas no primeiro fim de semana, arrecadando US$ 6 milhões, à frente de Top Gun: Maverick, que acumulou US$ 5,5 milhões.

O relançamento é também uma forma de comemorar os 60 anos da estreia do personagem nos quadrinhos. Ele surgiu na revista Amazing Fantasy #15, em agosto de 1962. Escrito por Stan Lee e ilustrado por Steve Ditko, a publicação tornou-se célebre, pois era a primeira vez que um super-herói adolescente protagonizava HQs. Nas páginas, o público conheceu Peter Parker, um jovem rejeitado na escola que vivia com os tios Ben e May. Ao visitar uma excursão de ciências, ele foi picado por uma aranha radioativa e adquiriu superpoderes.

O sucesso do personagem vai além da formação de um super-herói que, fantasiado, combate os vilões para defender a cidade, como dos títulos consagrados do Batman e do Superman. O Homem-Aranha conquistou uma legião de fãs porque conseguiu estabelecer elos de identificação com o público desde a sua primeira edição. Coisas como se virar para conseguir um emprego, o sofrimento com bullying no colégio, problemas em administrar sozinho sua vida dupla e nos relacionamentos amorosos, entre outras situações, o humanizaram.

História

Com o subtítulo The More Fun Stuff Version (A Versão com Mais Coisas Legais, em tradução livre), o filme começa logo após os eventos de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) quando a identidade secreta do Aracnídeo foi revelada para todo mundo. Para piorar, Peter Parker ainda foi incriminado pela morte de Mysterio, que continuou sendo tratado pela mídia como um herói após a luta contra falsos vilões. O herói decide procurar o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) em busca de ajuda para tentar reverter a situação.

Durante o feitiço do mago para esquecerem que ele é o Homem-Aranha, alguma coisa deu errado e trouxe para o seu universo vilões de outras realidades, caso do Duende Verde (Willem Dafoe), Homem-Areia (Thomas Haden Church), Lagarto, Dr. Octopus (Alfred Molina) e Electro (Jamie Foxx). Assim, a Marvel iniciou a fase do Multiverso e aproveitou para reunir no mesmo filme os três personagens que deram vida ao Amigão da Vizinhança nos cinemas: Tom Holland, o dono do uniforme atualmente, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Informações sobre as cenas extras de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa já vazaram na imprensa internacional especializada. Em uma delas, Peter Parker, MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) estão buscando outros vilões em multiversos ao som da clássica música Monster Mash, de Bobby Pickett. Em outro momento, o Teioso aparece pegando um ladrão e interagindo com os habitantes que acreditam que se trata de uma aliança entre eles. A versão estendida tem também mais interações entre os Aranhas de diferentes multiversos.

Outra parte mostra Happy (Jon Favreau) sendo defendido pelo advogado Matt Murdock, o Demolidor, vivido por Charlie Cox, que fez sua primeira aparição nos cinemas e que em breve vai ganhar uma série no Disney+. Além disso, uma cena pós-créditos revela como o Doutor Estranho conseguiu apagar Peter Parker não só da memória dos seus amigos, mas também de todos os vídeos e fotos deles. Mesmo com o acréscimo de alívios cômicos, o filme (spoilers) é um dos mais tristes da franquia após a morte da tia May (Marisa Tomei).



Mais comemorações

Ao mesmo tempo, o relançamento vai ser uma forma de celebrar os 20 anos do Homem-Aranha nos cinemas. O primeiro filme do Tobey Maguire, com direção de Sam Raimi, estreou em maio de 2002. Muito distante do cenário atual, naquela época os super-heróis viviam momentos turbulentos nas telonas, com prejuízos de bilheteria. Ao lado de Blade (1998) e X-Men (2000), o longa abriu caminho para que hoje o público possa se esbaldar com os lançamentos constantes das adaptações de HQ. O título conseguiu mais de US$ 825 milhões em todo o mundo e mostrou o caminho para produções futuras.



Homem-Aranha imortalizou uma das cenas mais românticas de todos os tempos dos cinemas. Enquanto estava sendo perseguida por ladrões, Mary Jane (Kirsten Dunst) é salva pelo personagem. Em agradecimento, ele ainda ganha um beijo na chuva enquanto está pendurado de cabeça para baixo em sua teia. O momento se tornou uma referência na cultura pop, assim como a popularização da frase: “com grandes poderes, vem grandes responsabilidades”. Mesmo com as críticas ao terceiro filme da franquia, e praticamente duas gerações crescidas com outros atores que viveram o herói, caso de Andrew Garfield e Tom Holland, para muitos, inclusive, Tobey Maguire é até hoje a versão definitiva do herói nas telonas.