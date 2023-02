Todos os sinais apontam que Kang, o Conquistador, será o grande vilão das Fases 5 e 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Finalmente vai acabar a moleza nos cinemas com a chegada de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, com pré-estreia nesta quarta-feira (15) em diversas salas de Goiânia e também com sessão na abertura da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Os fãs vão ver um arco gigante e épico com um antagonista de arrepiar, tudo que faltou na saga passada. É hora de dizer adeus para a paródia dos últimos filmes e enfrentar uma ameaça ainda maior que o Thanos.

Homem-Formiga 3 marca o início da Fase 5 da Marvel Studios - que ainda terá títulos como Guardiões da Galáxia Vol. 3, The Marvels e Blade. Dessa vez, em vez do multiverso como foi apresentado na continuação de Doutor Estranho em 2022, o público vai mergulhar no Reino Quântico. A direção segue na batuta de Peyton Reed e acompanha os pequenos grandes heróis interpretados por Paul Rudd e Evangeline Lilly enfrentando o vilão Kang (Jonathan Majors). Michael Douglas (Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) e Kathryn Newton (a nova Cassie Lang) estão confirmados no elenco.

Os fãs dos quadrinhos nunca poderiam imaginar que o Homem-Formiga teria um papel tão relevante no UCM, como está tendo nos filmes, principalmente nessa nova fase. O primeiro longa apresentou o personagem e seguiu uma linha de humor e aventura. O segundo foi pelo mesmo caminho e atendia aquilo que se esperava. O terceiro é completamente diferente. Nas produções anteriores, o protagonista era um qualquer, com problemas bobos e vilões insignificantes. Só que Scott Lang amadureceu na carreira de herói, principalmente depois de salvar metade da humanidade apagada em Vingadores.

A presença de Kang – inserido no UCM na reta final da série Loki -, na trama do filme já mostra a importância que o Homem-Formiga adquiriu para as próximas fases da Marvel. O vilão simplesmente consegue alterar realidades, apagar linhas do tempo inteiras, ou seja, ele está preparado para aniquilar o universo. O trailer mostrou um pouco do que o inimigo é capaz após uma conversa com o herói para que seu pedido fosse atendido. “Deixe-me facilitar isso para você. Se não trouxer o que eu preciso, tudo o que você chama de vida vai acabar”. É por isso que essa continuação vai vir num tom pesado.

A trama não vai perder o humor, tão presente nos dois primeiros filmes, mas ficou muito mais séria. Não poderia ser diferente. O Homem-Formiga ficou tão relevante que ele vai encarar um inimigo de nível cósmico, um adversário que seria para todos os heróis da Marvel e por isso não há espaço para piadas. Além disso, a produção bebe da franquia Star Wars, criação de George Lucas. Vale lembrar que Reed também dirigiu dois episódios da segunda temporada de O Mandaloriano, seriado do universo expandido da famosa saga intergaláctica. Na prática, a narrativa é calcada na ficção científica.

Trama

Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) viraram popstars, andam no tapete vermelho e todo mundo quer tirar foto com eles. A fama com certeza é por conta dos feitos na batalha final em Vingadores: Ultimato. Ele tem até podcast e lançou um livro. A trama provavelmente se passa cinco anos após a batalha contra o Thanos e traz a jovem Cassie Lang, filha do herói, como uma apaixonada por física - papel da atriz Kathryn Newton, que substitui Emma Fuhrmann. Não à toa, ela desenvolveu um dispositivo que mapeia e manda sinal diretamente para o Reino Quântico.

É esse aparelho que vai acabar jogando-a junto com toda a família (Scott Lang, Hope, Janet e Hank) para dentro do Reino Quântico, onde o mundo poderia facilmente fazer parte de Star Wars: repleto de aliens e figuras estranhas. O lugar parece ser Chronopolis, a cidade que representa a casa de Kang, o Conquistador nos quadrinhos. O vilão deve fazer a filha do herói de refém para obrigá-lo a fazer o que quer. Pelos rumores, Kang tem um dispositivo que o faz viajar pelo espaço-tempo, que não está funcionando no momento. Para reativar, ele vai precisar da experiência do Formiga com as partículas de Pym.



Quem é Kang, o Conquistador?

Kang era um cientista do século 31 conhecido como Nathaniel Richards, possivelmente um parente distante de Reed Richards, o Senhor Fantástico do Quarteto. Ao descobrir uma tecnologia de viagem no tempo criada pelo Doutor Destino, ele viaja até o Egito Antigo e se auto proclama o faraó Rama-Tut. Por ter aparatos futurísticos, em pouco tempo se torna alvo de admiração do povo. Como era de se esperar, o Quarteto acha o vilão e acaba com seu reinado. No entanto, ele consegue fugir e começa uma jornada de viagens no tempo como nunca antes vistas. Na prática, Kang é imortal. Devido à manipulação temporal, existem incontáveis variações suas. Ou seja, não importa quantas vezes ele seja destruído, sempre existirá um outro Kang por aí. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, a estreia de Kang foi em The Avengers #8 (1964).



Manual para Homem-Formiga 3

Para entender tudo que está se passando nesse início de Fase 5 do UCM, quatro filmes e uma série são essenciais. Confira:



Homem-Formiga (2015)

Dr. Hank Pym é o inventor do traje que permite o encolhimento. Anos depois, ele precisa impedir que seu ex-pupilo Darren Cross consiga vender a tecnologia para Hydra. Ele escolhe o trambiqueiro Scott Lang para usar o traje do Homem-Formiga e ajudar nessa missão.



Capitão América: Guerra Civil (2016)

É a primeira interação do Homem-Formiga com os Vingadores, se juntando ao Capitão América (Chris Evans) em uma batalha contra o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).



Homem-Formiga e a Vespa (2018)

Após ter ajudado o Capitão América, Scott Lang é condenado a dois anos de prisão domiciliar, por ter quebrado o Tratado de Sokovia. Antes mesmo do fim do período de detenção, ele é procurado por Hope e Dr. Hank Pym para uma nova missão urgente.



Vingadores: Ultimato (2019)

Homem-Formiga aparece oficialmente como um dos Vingadores em Ultimato, onde ele tem papel fundamental na elaboração do plano para viajar no tempo usando o Reino Quântico.



Loki (2021)

Loki tem conexões importantes com Quantumania, pois apresentou uma versão alternativa de Kang, conhecida como Aquele Que Permanece, no final da primeira temporada.