ÁRIES (21/03 a 20/04)

Motivado a buscar os prazeres pessoais. Reserve um tempo para se divertir com quem gosta. Sua popularidade está em alta Aproveite esta fase para promover sua imagem nos ambientes por onde passa e também no trabalho. Bom momento no campo social.

TOURO (21/04 a 20/05)

Amor: saudades de pessoas amigas e familiares. Saúde normal. Trabalho: se você tem espírito de equipe pode esperar o melhor daqui em diante. Colaborar e compartilhar experiências abre portas que você nem imaginava que existiam.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. O momento é ideal para tomar a iniciativa. Porém, você também tende a assumir uma postura controladora. Cuidado para não prejudicar suas relações.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dê mais atenção ao setor financeiro e procure não ficar agindo tão mecanicamente. Seja uma ideia nova no trabalho ou um investimento diferente para o seu dinheiro, vale a pena conferir. Consulte outras pessoas e procure ficar bem a par do que acontece no mundo.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Amor: paixão e harmonia no seu romance. Trabalho: a facilidade de comunicação vai favorecer as ideias, especialmente em grandes empresas. Anote as boas ideias porque agora tudo começa.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Se estiver se sentindo bem não adie o que precisa fazer para não correr o risco de ter que fazer sob pressão. É tempo de dar os primeiros passos na direção daquilo que tanto deseja realizar. Amor: emoção ao receber prova de afeto. Saúde: faça pequenas caminhadas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Seu futuro também depende dos seus pensamentos. Mantenha o foco e procure pessoas que ajudem você a conquistar seus sonhos. A semana é boa para reencontrar velhos amigos e partilhar sonhos e ideais em comum. Ninguém é mais importante que você.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O setor da amizade está favorecendo completamente a sua vida social. Convide os seus amigos para um bom papo. Ótimo período para se destacar e excelente para tratar com o sexo oposto. Encanto, popularidade, novas simpatias e atrações.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase muito positiva para a sua vida profissional. O trabalho será uma fonte geradora de prazeres, já que é por intermédio dele que você sente o seu caminho se abrir, trazendo novas oportunidades. Você saberá impor a sua personalidade no que fizer.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Amor: a vida sentimental espera novidades. Trabalho: a ideia que ficar martelando na sua cabeça o tempo todo merece ser ouvida, mesmo que aparentemente não tenha lógica alguma. Ela não surgiu a toa. O

período está bom e com muita energia positiva.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você está recebendo uma dose extra de energia. As emoções estão à tona e você não deve reprimi-las; momento favorável a conversa e troca de ideias. Um bom papo pode afrouxar alguns nós que atrapalham a sua vida. Não fique passivo diante dos problemas.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Fuja das pessoas que invejam seu jeito de ser. E lembre-se de viver intensamente os momentos com os familiares. No relacionamento, tente escutar a opinião do outro.