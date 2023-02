ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado para não negligenciar as obrigações do dia a dia, como alerta a tensão lunar com Vênus e Júpiter. Os prazeres podem se revelar convidativos, com Sol e Lua harmonizados no eixo social-espiritual, o que lhe eleva moralmente, além de deixar você mais motivada perante a vida.

