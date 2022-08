GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Tente se reconectar com seu eu-interior e nutrir sua alma com conteúdo de qualidade. Os aspectos tensos entre Lua, Vênus e Plutão tendem a demandar cautela na exposição social e nos gastos com lazeres, já que há o risco de excessos com prejuízos significativos.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos