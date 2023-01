VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ter mais cautela no trato interpessoal, visto que o momento pode abrir caminho para desafetos. Empenho e critério tendem a guiar suas ações em prol das ambições profissionais, considerando a harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito do trabalho.

