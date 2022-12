VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure administrar as responsabilidades com ética, como sinaliza a harmonia com Saturno. Seu comprometimento com o trabalho tende a se elevar durante este momento astrológico. Contudo, é importante ter mais cuidado com a competitividade prejudicial.

